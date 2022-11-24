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Семак: «Зенит» рассматривает вариант проведения матча с командой из Ирана

Семак: «Зенит» рассматривает вариант проведения матча с командой из Ирана
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассматривает вариант проведения товарищеского матча с командой из Ирана.

«Мы рассматриваем возможность проведения матча с иранской командой. Что касается даты, то этот вопрос лучше задать руководству клуба. Со своей стороны мы сделаем всё возможное для того, чтобы такой матч состоялся», — приводит слова Сергея Семака телеграм-канал «Зенита».

Напомним, недавно «Зенит» уже устраивал международный товарищеский матч. 22 ноября соперником сине-бело-голубых стала сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:1. Ближайший матч «Зенита» пройдёт 27 ноября — команда Сергея Семака встретится с московским «Спартаком» в Кубке России.

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