Семак: «Зенит» рассматривает вариант проведения матча с командой из Ирана
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассматривает вариант проведения товарищеского матча с командой из Ирана.
«Мы рассматриваем возможность проведения матча с иранской командой. Что касается даты, то этот вопрос лучше задать руководству клуба. Со своей стороны мы сделаем всё возможное для того, чтобы такой матч состоялся», — приводит слова Сергея Семака телеграм-канал «Зенита».
Напомним, недавно «Зенит» уже устраивал международный товарищеский матч. 22 ноября соперником сине-бело-голубых стала сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:1. Ближайший матч «Зенита» пройдёт 27 ноября — команда Сергея Семака встретится с московским «Спартаком» в Кубке России.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47
Партнерский контент