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Раскрыт смысл фотографии Месси и Роналду за шахматной доской

Раскрыт смысл фотографии Месси и Роналду за шахматной доской
Лионель Месси
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Стали известны подробности резонансной фотографии, на которой легендарные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси располагаются за шахматной доской.

«Забавно, что это партия Карлсена. У шахматистов есть рефлекс, когда мы видим шахматную позицию в рекламе, на портрете, картине и прочем, — мы смотрим на шахматную позицию, а не на окружение», — объяснил NRK Питер Хайне Нильсен — тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

Шахматная позиция была скопирована с игры между Хикару Накамурой и Магнусом Карлсеном, которая состоялась в 2017 году. Фигуры на доске расставлены так, что ни один из игроков не может выиграть. Это было преднамеренным решением бренда.

«Эксперт по шахматам Брюс Пандольфини, который участвовал в подготовке сериала Netflix «Королевский гамбит», присутствовал во время фотосессии, чтобы убедиться, что положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить», — написал менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон.

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