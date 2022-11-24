Кордоба отреагировал на слухи о возможном уходе тренера Сторожука из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера клуба Александра Сторожука. Вчера, 23 ноября, «Краснодар» одержал победу в матче Кубка России с московским «Локомотивом» (1:0). Единственный мяч забил полузащитник краснодарского клуба Ильзат Ахметов.

«Был отличный матч. Мы рады, что сумели одержать победу. Двигаемся дальше.



Возможный уход главного тренера команды? Не знаю, я ничего не слышал об этом. Сейчас мы все держимся вместе, думаем только о футболе. Наш фокус – игра с «Химками», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В матче заключительного тура группового этапа Кубка России «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками» в воскресенье, 27 ноября.