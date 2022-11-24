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Семак: в футболе всё справедливо, турнирное положение «Зенита» в Кубке — тоже

Семак: в футболе всё справедливо, турнирное положение «Зенита» в Кубке — тоже
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении «Зенита» в Кубке России, где сине-бело-голубые демонстрируют не самые убедительные результаты.

«В футболе всё справедливо, и наше нынешнее турнирное положение в группе — тоже. Что будет в итоге? Посмотрим», — приводит слова Семака телеграм-канал «Зенита».

Напомним, «Зенит» набрал девять очков в пяти матчах Кубка России и занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Спартак» (12) — на первом месте. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» (9), которые обходят «Зенит» по дополнительным показателям.

В ближайшей кубковой игре сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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