Семак: в футболе всё справедливо, турнирное положение «Зенита» в Кубке — тоже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении «Зенита» в Кубке России, где сине-бело-голубые демонстрируют не самые убедительные результаты.
«В футболе всё справедливо, и наше нынешнее турнирное положение в группе — тоже. Что будет в итоге? Посмотрим», — приводит слова Семака телеграм-канал «Зенита».
Напомним, «Зенит» набрал девять очков в пяти матчах Кубка России и занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Спартак» (12) — на первом месте. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» (9), которые обходят «Зенит» по дополнительным показателям.
В ближайшей кубковой игре сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
- 24 ноября 2022
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47