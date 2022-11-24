Сенников высказался о первом матче «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о дебютном матче Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. «Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче Кубка России со счётом 0:1.

«Галактионов начал привлекать молодёжь: Раков вышел неплохо, были ребята из ЮФЛ. Уже идёт работа на следующий год, он просматривает ребят. «Локомотив» выглядел хорошо, могли забивать. Не понравилось, что были серьёзные ошибки в обороне — у Магкеева и Худякова. Хорошо, что во втором тайме «Краснодар» не наказал.



Пока игровая дисциплина страдает и в центре поля: очень много невынужденных потерь, когда игрок не должен терять мяч. Всё это на сборах будет отрабатываться. Галактионов постарается убрать эти ошибки. По движению «Локомотив» выглядел неплохо. Выглядит хорошо, но проигрывает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.