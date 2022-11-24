Сборная России пожелала удачи Сербии на ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России обратилась к национальной команде Сербии в преддверии её стартового матча на чемпионате мира — 2022.

«Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья!» — написала пресс-служба сборной России на сербском языке.

Напомним, сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G между сборными Бразилии и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 88 966 зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.