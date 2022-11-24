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Дани Алвес рассказал об атмосфере в сборной Бразилии на ЧМ-2022

Дани Алвес рассказал об атмосфере в сборной Бразилии на ЧМ-2022
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Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Бразилия традиционно и исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время», — приводит слова Алвеса La Gazzetta dello Sport.

Сборная Бразилии с 39-летним Дани Алвесом в составе сыграет в одной группе турнира в Катаре с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Первую игру на чемпионате мира 2022 года бразильцы проведут уже сегодня, 24 ноября. В 22:00 мск сборная Бразилии начнёт игру с Сербией.

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