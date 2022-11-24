В «Зените» отреагировали на информацию о возможном переходе защитника «Црвены Звезды»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе сербского защитника Страхини Эраковича в санкт-петербургский клуб.



«Приоритетной целью «Зенита» зимой является Страхиня Эракович? Слухи не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

21-летний защитник Страхиня Эракович выступает в сербском клубе «Црвена Звезда». Ранее о заинтересованности «Зенита» в услугах игрока сообщал «РБ Спорт».

Футболист попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Команда Сербии в группе G сыграет со Швейцарией, Бразилией и Камеруном. В 1-м туре сербы сегодня, 24 ноября, встретятся со сборной Бразилии. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.