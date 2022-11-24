Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 6-го раунда группового этапа Кубка России. Так, центральный матч тура «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Игра состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.
26 ноября, суббота
«Торпедо» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
27 ноября, воскресенье
«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Краснодар» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.
«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.
«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
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