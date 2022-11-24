Худший матч турнира и чудесные японцы. Как прошёл четвёртый день ЧМ
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Представляем четвёртый выпуск ежедневного подкаста «Чемпионата» про чемпионат мира в Катаре — «ЧЕ там на ЧМ».
Собрали главные впечатления за четвёртый день турнира. Андрей негодует от ужасного матча Хорватии и Марокко. Также Андрей негодует из-за долгих шаттлов и неразговорчивых испанцев. Зато Полина восхитилась японцами и увидела их главную победу в жизни.
ЧЕ там на ЧМ | Худший матч турнира и чудесные японцы
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