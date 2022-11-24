Худший матч турнира и чудесные японцы. Как прошёл четвёртый день ЧМ

Представляем четвёртый выпуск ежедневного подкаста «Чемпионата» про чемпионат мира в Катаре — «ЧЕ там на ЧМ».

Собрали главные впечатления за четвёртый день турнира. Андрей негодует от ужасного матча Хорватии и Марокко. Также Андрей негодует из-за долгих шаттлов и неразговорчивых испанцев. Зато Полина восхитилась японцами и увидела их главную победу в жизни.

ЧЕ там на ЧМ | Худший матч турнира и чудесные японцы