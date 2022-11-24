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Видео: сумасшествие на улицах Японии после победы над Германией на ЧМ-2022

Видео: сумасшествие на улицах Японии после победы над Германией на ЧМ-2022
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Вчера, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Японии. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Игра завершилась сенсационной победой японцев со счётом 2:1.

В Японии были организованы массовые просмотры стартовой игры сборной на мундиале. После финального свистка тысячи японских болельщиков бурно радовались на улицах своих городов. Эмоциональные кадры быстро распространились по соцсетям.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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