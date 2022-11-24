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Булыкин: в матче «Локо» с «Краснодаром» не стоило сразу ждать изменений от Галактионова

Булыкин: в матче «Локо» с «Краснодаром» не стоило сразу ждать изменений от Галактионова
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о дебютном матче Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. «Локомотив» проиграл в кубковой встрече с «Краснодаром» (0:1).

«Матч с «Краснодаром» вряд ли дал позитив болельщикам. Ждать от Галактионова изменений сразу не стоило. Возможно, только небольших перестановок — хотя бы Баринова убрать из защиты. Зимой нужно будет поработать. После зимней паузы все надеются, что «Локомотив» заиграет и поднимется из зоны стыковых матчей, в которой сейчас находится. «Локомотиву» не по рангу там находиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В заключительном матче календарного года в воскресенье, 27 ноября, «Локомотив» встретится с бывшим клубом Галактионова — «Пари Нижний Новгород».

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