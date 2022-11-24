Кирьяков: мы сейчас уступаем Канаде и в хоккее, и в футболе

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал игру сборной Канады в матче чемпионата мира с Бельгией (0:1), а также сравнил уровень российского футбола и хоккея с канадским.



«Думаю, Канада опередила нас и в футболе, и в хоккее. Против сборной Бельгии они показали быстрый и современный футбол с хорошими переключениями в атаку. В их составе есть футболисты, которые быстро и много подключаются вперёд. Бельгийцы не ожидали таких скоростей.



До меня доходила информация, что Америка и Канада полностью пересмотрели систему подготовки юношеского футбола, сделав акценты на скоростную работу. Канада не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира 36 лет. Сколько времени они готовились, не спеша подводили, чтобы система работала. Сейчас мы видим команду, которая ничем не уступает Бельгии. Даже такая страна, как Канада, готовилась и создавала условия.



Объективно мы сейчас уступаем и в хоккее, и в футболе. Это причина того, чтобы нам пересматривать детскую систему подготовки, чтобы нам растить таких футболистов, как у Канады. Надо делать акцент на скоростные качества. Можно даже отбирать мальчиков, которые не совсем футбольные, но обладают высокой скоростью, и повышать их футбольное мастерство. Скорость — это природное качество, которое не тренируется. Когда я получал лицензию в Германии, то там делали акцент, что к скорости за счёт тренировок можно добавить только 15%. Это же очень мало. Всё остальное — это природа. Нам надо пересматривать отношение к этому качеству», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Вчера, 23 ноября, сборная Канады в матче 1-го тура чемпионата мира уступила команде Бельгии со счётом 0:1. Единственный мяч забил нападающий Миши Батшуайи.