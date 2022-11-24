Швейцария — Камерун: первый тайм завершился со счётом 0:0

В эти минуты проходит матч чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает главный судья Факундо Тельо (Аргентина). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первой половине матча зрители забитых голов не увидели. Камерунцы были ближе к тому, чтобы открыть счёт. Несколько хороших моментов было у форвардов Брайана Мбемо и Эрика Шупо-Мотинга. Защитники швейцарцев и голкипер Ян Зоммер не позволили африканцам выйти вперёд.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.