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Швейцария — Камерун: первый тайм завершился со счётом 0:0

Швейцария — Камерун: первый тайм завершился со счётом 0:0
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В эти минуты проходит матч чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает главный судья Факундо Тельо (Аргентина). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первой половине матча зрители забитых голов не увидели. Камерунцы были ближе к тому, чтобы открыть счёт. Несколько хороших моментов было у форвардов Брайана Мбемо и Эрика Шупо-Мотинга. Защитники швейцарцев и голкипер Ян Зоммер не позволили африканцам выйти вперёд.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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