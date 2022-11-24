Баженов — о поражении «Спартака»: детские ошибки привели к двум голам «Крыльев Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых от самарских «Крыльев Советов» в матче Кубка России.

«Игра в тумане (смеётся). В принципе, игра для «Спартака» складывалась. Но в определённый момент детские ошибки привели к двум голам. Так бывает — это футбол. Поздравляю «Крылья», у них неплохая команда. Как мне кажется, игра была за «Спартаком» так или иначе. Но Самара выиграла. Боремся дальше», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» открыл счёт на 57-й минуте игры усилиями защитника Никиты Чернова, однако самарцы ответили двумя голами за две минуты — отличились Александр Коваленко и Сергей Пиняев. «Крылья Советов» добились победы – 2:1.