Данил Глебов — об алкоголе: чуть-чуть можно. Если не напиваешься в ноль — какие проблемы?

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался по поводу курения и употребления алкоголя. Он признался, что иногда может выпить с партнёрами по команде, но сигареты не любит.

«Могу ли позволить себе виски? Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть. Если ты не напиваешься в ноль и утром выспавшийся и свежий на тренировке — какие проблемы? Карпин тоже про это рассказывал: «Мы раньше, если выпивали все вместе, то и утром приходили на тренировку и пахали — тоже все вместе. Если вы можете так же — окей».

Последний раз сидели после победы над «Динамо». Собрались командой, выпили по пиву, потом подъехал тренерский штаб. Конечно, Карпин может и подколоть: «Этому столику больше не приносите». Но это Георгич!

Карпин курит — а курил ли я? Пару раз, когда мне было 15. Не понравилось. Я и кальяны не люблю. Георгича, возможно, сигареты расслабляли. Но они и играли круто, какие тут вопросы?» — приводит слова Глебова Sport24.