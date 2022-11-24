РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров применила к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято на заседании сегодня, 24 ноября.
«Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50