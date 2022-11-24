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РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров применила к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято на заседании сегодня, 24 ноября.

«Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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