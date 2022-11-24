Швейцарец Эмболо не стал праздновать гол Камеруну, потому что родился в этой стране

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо не стал праздновать гол в ворота национальной команды Камеруна в матче ЧМ-2022, потому что родился в этой африканской стране. Футболист родом из города Яунде — столицы Камеруна.

Напомним, в эти минуты проходит матч чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Счёт в начале второго тайма, на 48-й минуте, открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.