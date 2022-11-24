«Неймар будет плакать как ребёнок». Сербский мальчик предсказал ход матча с Бразилией

Журналист бразильского телеканала взял интервью у сербского мальчика в Белграде в преддверии матча между Бразилией и Сербией на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Какие ожидания от матча? Я думаю, что Сербия обыграет Бразилию 3:0 благодаря двум голам Митровича в первом тайме, а также забитому мячу Влаховича во второй половине. Вся защита Бразилии ужасна. И Неймар упадёт и будет плакать как ребёнок», — сказал мальчик в интервью.

Матч между Сербией и Бразилией пройдёт сегодня, 24 ноября, начало встречи – в 22:00 по московскому времени. Команды выступают в группе G чемпионата мира 2022 года вместе со сборными Камеруна и Швейцарии.

Ранее со словами поддержки в сторону сборной Сербии обратился официальный телеграм-канал национальной команды России.