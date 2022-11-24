Гранат: нет сомнений, что Бердыев — топ-тренер. Он может привнести в РПЛ что-то новое

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном возвращении российского тренера Курбана Бердыева в Российскую Премьер-Лигу.



«Если Бердыев вернётся в Россию, то это будет интересно. Сколько уже сезонов прошло без Бекиевича в РПЛ! Может, он что-то новое привнесёт в нашу лигу. У меня точно нет сомнений, что Бердыев для РПЛ — это топ-тренер. Я человек футбольный и понимаю, чего он достиг с разными командами. Его заслуги говорят сами за себя», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Курбан Бердыев может возглавить «Сочи», а иранский «Трактор», который возглавляет тренер, официально сообщил о желании Бердыева уйти.