Уругвай — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, в матче 1-го тура в группе Н чемпионата мира встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовые составы:



Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бетанкур, Пельистри, Нуньес, Суарес.



Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Квон, Ким Чжин Су, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Ли Джэ Сон, На Сан Хо, Сон Хын Мин, Хван Ый Чо.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Соперники Уругвая и Южной Кореи по группе Н Португалия и Гана сыграют сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 19:00.