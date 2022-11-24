Уругвай — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, в матче 1-го тура в группе Н чемпионата мира встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бетанкур, Пельистри, Нуньес, Суарес.
Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Квон, Ким Чжин Су, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Ли Джэ Сон, На Сан Хо, Сон Хын Мин, Хван Ый Чо.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Соперники Уругвая и Южной Кореи по группе Н Португалия и Гана сыграют сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 19:00.
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