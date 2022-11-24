Сборная Швейцарии с минимальным счётом выиграла у Камеруна в матче ЧМ-2022

Завершился матч чемпионата мира, в котором встречались сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выиграла со счётом 1:0.

Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма, на 48-й минуте, забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.