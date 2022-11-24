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Фото: японцы оставили в раздевалке идеальный порядок и поделки оригами после матча ЧМ

Фото: японцы оставили в раздевалке идеальный порядок и поделки оригами после матча ЧМ
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Футболисты сборной Японии оставили после себя идеальный порядок в раздевалке после матча ЧМ-2022 с Германией. Японцы аккуратно убрали за собой, а также сделали лебедей оригами и написали записку с благодарностью организаторам чемпионата мира в Катаре. Более того, записку они написали на арабском языке. В соцсетях появились фото раздевалки сборной Японии после матча с немцами.

Фото: Фото из соцсетей

Фото: Фото из соцсетей

Напомним, вчера, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Японии. Встреча состоялась на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ивана Бартона прозвучал в 16:00 мск. Игра завершилась сенсационной победой футболистов из Страны восходящего солнца.

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