Сборная Швейцарии не проиграла в первых матчах шести последних чемпионатов мира

Сборная Швейцарии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата мира с Камеруном (1:0). Таким образом, швейцарцы не проигрывают в первых матчах на последних шести мундиалях. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Результаты сборной Швейцарии в стартовых матчах последних шести чемпионатов мира: три победы, три ничьих. В последний раз команда проиграла в первом матче на мировом первенстве 1966 года сборной Германии (0:5).

Победу в матче с Камеруном швейцарцам принёс нападающий Брил Эмболо. Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Эмболо отличился на 48-й минуте. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.