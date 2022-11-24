Голкипер сборной Камеруна Онана установил рекорд ЧМ по касаниям мяча за пределами штрафной

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана установил рекорд чемпионатов мира по касаниям мяча за пределами штрафной площади. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.
Онана в матче 1-го тура чемпионата мира со сборной Швейцарии (0:1) сделал 26 касаний мяча за пределами своей штрафной — это новый рекорд чемпионатов мира.
Сборная Камеруна проиграла команде Швейцарии с минимальным счётом — 0:1. Победу швейцарцам принёс нападающий Брил Эмболо. Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Эмболо отличился на 48-й минуте. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50