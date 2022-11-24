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Голкипер сборной Камеруна Онана установил рекорд ЧМ по касаниям мяча за пределами штрафной

Голкипер сборной Камеруна Онана установил рекорд ЧМ по касаниям мяча за пределами штрафной
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Вратарь сборной Камеруна Андре Онана установил рекорд чемпионатов мира по касаниям мяча за пределами штрафной площади. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Онана в матче 1-го тура чемпионата мира со сборной Швейцарии (0:1) сделал 26 касаний мяча за пределами своей штрафной — это новый рекорд чемпионатов мира.

Сборная Камеруна проиграла команде Швейцарии с минимальным счётом — 0:1. Победу швейцарцам принёс нападающий Брил Эмболо. Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Эмболо отличился на 48-й минуте. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

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