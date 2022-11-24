«Ахмат» пожелал здоровья игроку «Динамо» Грулёву, сломавшему ключицу в кубковом матче

Грозненский «Ахмат» в социальной сети обратился к нападающему московского «Динамо» Вячеславу Грулёву, получившему травму в кубковой встрече клубов.
«Желаем скорейшего выздоровления игроку московского «Динамо» Вячеславу Грулёву, перенёсшему операцию в связи с переломом левой ключицы», — написано в заявлении клуба в телеграм-канале.
Вчера, 23 ноября, в матче Кубка России «Динамо» потерпело поражение в Грозном от «Ахмата» со счётом 1:2. Грулёв получил травму на 23-й минуте встречи в столкновении с центральным защитником грозненской команды Андреем Семёновым. Он держался за плечо, клубные врачи выбежали оказывать ему помощь и незамедлительно показали тренерскому штабу, что нужна замена. На 28-й минуте вместо Грулёва на поле вышел Даниил Лесовой.
Сегодня, 24 ноября, московский клуб сообщил, что Грулёв был успешно прооперирован.
- 24 ноября 2022
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