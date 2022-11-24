Уругвай — Южная Корея: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играют на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Встречу обслуживает главный судья Клеман Тюрпен (Франция). Первый тайм матча завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первой половине встречи зрители забитых голов не увидели. Уругвайцы имели хороший шанс открыть счёт на 43-й минуте. Полузащитник Федерико Вальверде с углового навесил в центр штрафной, где защитник Диего Годин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч угодил в штангу!

Соперниками Уругвая и Южной Кореи по группе являются команды Португалии и Ганы. Они сыграют сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.