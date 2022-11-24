Ондуа: почему я должен бояться играть с российским флагом на ЧМ? Россия — мой дом

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российский паспорт, прокомментировал свой выход на матч ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1) в бутсах с флагом России.

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, недавно завершился матч чемпионата мира, в котором встречались сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выиграла со счётом 1:0.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.