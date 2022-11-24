Эден Азар прокомментировал акцию протеста игроков сборной Германии перед игрой с Японией

Капитан и вингер сборной Бельгии Эден Азар высказался об акции протеста игроков Германии перед матчем с Японией на чемпионате мира в Катаре. Впоследствии бундестим уступила «синим самураям» со счётом 1:2.
«Было бы лучше, если бы они этого не сделали и выиграли. Мы здесь, чтобы играть в футбол, а не для того, чтобы передавать политические послания. Для этого лучше подходят люди, которые в этом разбираются. Мы же хотим сосредоточиться только на футболе», — цитирует слова Азара издание TZ.
Поражение сильно осложнило ситуацию для сборной Германии в группе Е. В следующем туре группового этапа команда встретится с Испанией, которая является лидером квартета, а затем сыграет с Коста-Рикой. В случае если Германия сможет выйти из группы, одним из её возможных противников на стадии 1/8 финала может стать команда Бельгии.
- 24 ноября 2022
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