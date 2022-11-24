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Ондуа: постоянно обсуждаем Россию с Это’О. Он очень уважает страну

Ондуа: постоянно обсуждаем Россию с Это’О. Он очень уважает страну
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Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство и выступающий за сборную Камеруна на чемпионате мира в Катаре, рассказал о взаимоотношениях с президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это'О, ранее выступавшим за «Барселону» на позиции нападающего. Сейчас русский камерунец защищает цвета «Ганновера».

«У нас всегда есть собрание до выхода на поле. Иногда наша легенда, Самуэль Это’О, разговаривает с нами, даёт какие-то советы. Мы с ним постоянно обсуждаем Россию! Оба играли в «Анжи», поэтому с ним постоянно есть тема. У него очень хорошие воспоминания о России, он очень уважает страну», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, появился на поле в матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.

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