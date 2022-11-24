86-летний бизнесмен, владеющий Zara, заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед»

Испанский бизнесмен Амансио Ортега, владелец компании Inditex, которая, помимо прочего, владеет модной сетью Zara, заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
Состояние 86-летнего Ортеги насчитывает € 58,8 млрд, он уже оповестил высшее руководство о своём интересе к «Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе американской корпорации Apple в приобретении «МЮ» за € 6,7 млрд. У компании нет опыта владения футбольными клубами, но генеральный директор Тим Кук изучает возможности приобретения команды. Часть его плана состоит в том, чтобы построить новый стадион для «Юнайтед», который считался бы лучшим в мире.
Напомним, ранее «МЮ» сообщил, что семья бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассматривает возможность продажи команды.
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