86-летний бизнесмен, владеющий Zara, заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед»

Испанский бизнесмен Амансио Ортега, владелец компании Inditex, которая, помимо прочего, владеет модной сетью Zara, заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.



Состояние 86-летнего Ортеги насчитывает € 58,8 млрд, он уже оповестил высшее руководство о своём интересе к «Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе американской корпорации Apple в приобретении «МЮ» за € 6,7 млрд. У компании нет опыта владения футбольными клубами, но генеральный директор Тим Кук изучает возможности приобретения команды. Часть его плана состоит в том, чтобы построить новый стадион для «Юнайтед», который считался бы лучшим в мире.



Напомним, ранее «МЮ» сообщил, что семья бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассматривает возможность продажи команды.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: