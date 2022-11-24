Даниэль Ольмо — о матче Испании и Германии: это будет своего рода финал

Атакующий полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо прокомментировал дебютную игру чемпионата мира в Катаре с Коста-Рикой (7:0), а также высказался о предстоящем матче с Германией, которая ранее уступила Японии (1:2).

«Заданный уровень даёт нам возможность продолжать прибавлять. Это дебют мечты, но игра уже осталась позади. После этого матча я надеюсь, что ещё больше болельщиков смогут поверить в нас.

Германия находится в сложной ситуации, им нужна только победа, и если мы выиграем, то попадём в плей-офф, так что это будет своего рода финал. Германия доминировала в игре, но Япония, у которой были незначительные преимущества, воспользовалась ими. В этом турнире нельзя допускать ошибок. Для меня будет особенным сыграть с Германией», — приводит слова Ольмо Sport.es.

Матч между сборными Испании и Германии состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией: