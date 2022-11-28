Камерун — Сербия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы G, в котором встретятся сборные Камеруна и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Камерунцы отобрались на свой восьмой мундиаль. Сборная Сербии квалифицировалась на третий чемпионат мира с момента образования отдельного государства.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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