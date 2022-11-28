Бразилия — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 19:00
Поделиться
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы G, в котом встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, вмещающем 44 089 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Швейцарии принимает участие в чемпионате мира в 12-й раз.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
16:36
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:38
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:54
Партнерский контент