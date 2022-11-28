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Бразилия — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 19:00

Бразилия — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 19:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы G, в котом встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, вмещающем 44 089 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Швейцарии принимает участие в чемпионате мира в 12-й раз.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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