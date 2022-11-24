Малком: буду верить, что Бразилия станет чемпионом. Но лёгких матчей на ЧМ точно не будет

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о шансах сборной Бразилии на проходящем чемпионате мира, а также рассказал, почему не поедет в Катар поддерживать свою команду.
«Думаю, каждый бразилец рассчитывает на лучшее — на итоговую победу на чемпионате мира! Но мы знаем, что, кроме команды нашей страны, есть другие очень сильные сборные, и лёгких матчей там точно не будет.
В Катар я не поеду, потому что очень соскучился по маме, семье и буду проводить время в отпуске с ними, но буду болеть и поддерживать из дома, в окружении родных. И буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!» — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная Бразилии дебютирует на мундиале сегодня, 24 ноября, в матче с Сербией. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 24 ноября 2022
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