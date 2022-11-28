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Португалия — Уругвай: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 22:00

Португалия — Уругвай: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу 2022 года. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы H, в котом встретятся сборные Португалии и Уругвая. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, вмещающем 88 966 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Португалии ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат мира. Уругвай — двукратный чемпион мира (1930, 1950).

ЧМ по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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