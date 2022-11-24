Португалия — Гана: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Португалии и Ганы. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды опубликовали свои составы на предстоящую игру.



Сборная Португалии: Д. Кошта, Канселу, Диаш, Перейра, Геррейру, Невеш, Отавио, Фернандеш, Б. Силва, Роналду, Феликс.



Сборная Ганы: Ати-Зиги, Баба, Салису, Джику, Амарти, Сейду, А. Айю, Парти, Самед, Кудус, Уильямс.



Отметим, что также в группе H выступают команды Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в своём очном матче сыграли вничью (0:0). Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем (28 ноября, 22:00 мск), а Гана встретится с Южной Кореей (28 ноября, 16:00 мск).

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