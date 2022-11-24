«Сейчас важен футбол, а не цвет повязок». Лёв — о протесте сборной Германии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал старт немецкой команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также ситуацию с запретом на ношение радужных повязок на турнире.
«Мне понравилось, как команда играла и в первом тайме, и во втором. Но не хватало главного — завершения комбинаций. Нельзя победить, не забивая в ворота соперника. Плюс я бы сделал замечания, как команда действовала в обороне. Много брака. В общем, Ханси есть над чем работать.
Насколько команда в её нынешнем виде готова сражаться за титул чемпиона? Было много нюансов, которые мешали сборной. Это и пандемия, и травмы, а это неизбежная ротация состава. Но, на мой взгляд, Ханси нашёл ту модель, которая может принести результат. Ещё раз повторю, несмотря на такое начало, Германия для меня один из фаворитов.
А что скажу о поражении Аргентины? Они проиграли, и мы проиграли. Чемпионат мира – такой турнир. Сенсации ещё будут. Тем такие турниры и интересны.
Скандал с запретом ФИФА на ношение радужных повязок? Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лёва «Российская газета».
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией:
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