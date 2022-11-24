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Уругвай и Южная Корея ни разу не ударили в створ. Это первый случай на ЧМ в XXI веке

Уругвай и Южная Корея ни разу не ударили в створ. Это первый случай на ЧМ в XXI веке
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Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Команды голов не забили, встреча завершилось со счётом 0:0.

По статистике с официального сайта ФИФА, обе сборные не сумели пробить ни разу в створ ворот. Это первый случай в XXI веке на чемпионате мира, когда обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ. Уругвай нанёс 10 ударов, Южная Корея — шесть.

Отметим, что вчера, 23 ноября, в матче сборных Испании и Коста-Рики (7:0) южноамериканская команда также не сумела ни разу пробить в створ ворот испанцев.

В группе Н, где выступают Уругвай и Южная Корея, также играют сборные Португалии и Ганы. Они проведут очный матч сегодня, 24 ноября. Начало — в 19:00 мск.

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