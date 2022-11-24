Уругвай и Южная Корея ни разу не ударили в створ. Это первый случай на ЧМ в XXI веке

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Команды голов не забили, встреча завершилось со счётом 0:0.
По статистике с официального сайта ФИФА, обе сборные не сумели пробить ни разу в створ ворот. Это первый случай в XXI веке на чемпионате мира, когда обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ. Уругвай нанёс 10 ударов, Южная Корея — шесть.
Отметим, что вчера, 23 ноября, в матче сборных Испании и Коста-Рики (7:0) южноамериканская команда также не сумела ни разу пробить в створ ворот испанцев.
В группе Н, где выступают Уругвай и Южная Корея, также играют сборные Португалии и Ганы. Они проведут очный матч сегодня, 24 ноября. Начало — в 19:00 мск.
Мексиканцы на чемпионате мира прячут алкоголь в бинокль:
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50