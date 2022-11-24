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Моуринью — о победе Японии над Германией: они играют не ради себя, а ради команды

Моуринью — о победе Японии над Германией: они играют не ради себя, а ради команды
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал сенсационную победу сборной Японии над Германией со счётом 2:1 в матче чемпионата мира.

«В европейском футболе большой акцент делается на индивидуальных качествах и внутреннем эго. Но лично я смотрю на игроков как на людей, как на часть страны. Я никогда не тренировал японских игроков, но я руководил азиатскими футболистами. К счастью для меня, под моим руководством был лучший азиатский футболист [Сон Хын Мин]. И я понимаю, что у них особенный менталитет. Они выделяются одной очень важной вещью — они играют не ради себя, а ради команды», — сказал Моуринью ESPN.

Следующий матч сборная Японии проведёт с Коста-Рикой. Встреча пройдёт в воскресенье, 27 ноября, начало – в 13:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
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