Роналду пел гимн Португалии со слезами на глазах перед игрой с Ганой на ЧМ-2022
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Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. Форвард Криштиану Роналду во время исполнения гимна своей страны перед игрой не смог сдержать эмоций и заплакал.
В своём скандальном интервью Пирсу Моргану Роналду заявил, что готов завершить свою карьеру сразу же, как только Португалия станет чемпионом мира. Также форвард отметил, что мундиаль в Катаре, возможно, станет его последним крупным турниром.
Сборная Португалии выступает на чемпионате мира в группе Н. Помимо Ганы, также в квартете находятся национальные команды Уругвая и Южной Кореи, которые ранее сыграли вничью со счётом 0:0.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией:
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