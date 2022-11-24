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Бояринцев: Бердыев смог бы сделать из «Сочи» команду, которая будет бороться за медали

Бояринцев: Бердыев смог бы сделать из «Сочи» команду, которая будет бороться за медали
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Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера «Сочи».

«Бердыев — достаточно опытный специалист, знающий наш чемпионат. Не знаю, какие задачи стоят перед «Сочи». Наверное, они хотели бы повторить прошлогодний успех. Много кто скептически относится к Бердыеву — меня это удивляет. Думаю, что он смог бы сделать из «Сочи» достаточно конкурентоспособную команду, которая будет бороться за медали.

Я был связан с Курбаном Бекиевичем как игрок, проходил у него стажировки, обучаясь на лицензию PRO. Мне кажется, что, несмотря на небольшую паузу в работе в России, он может наладить игру сочинцев», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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