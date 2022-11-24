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Роналду сыграл на 10 крупных турнирах сборных подряд

Роналду сыграл на 10 крупных турнирах сборных подряд
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в эти минуты играет в матче 1-го тура группового этапа в рамках чемпионата мира, проходящего в Катаре, за свою национальную команду с национальной командой Ганы. Таким образом, к этой секунде форвард сыграл на 10 крупных турнирах сборных подряд.

Так, Роналду за последние 18 лет принял участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов и во всех мировых первенствах начиная с 2006 года. На Евро-2016 Роналду вместе с командой стал чемпионом Европы.

На данный момент команды Португалии и Ганы не открыли счёт в противостоянии. Сам Роналду поразил сетку ворот ганцев, однако это произошло уже после свистка арбитра, зафиксировавшего нарушение правил португальцев.

Дубль Бруну Фернандеша помог Португалии разгромить Нигерию в товарищеском матче:

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