Маркус Тюрам: за годы Мбаппе не изменился — он так же любит футбол

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам поделился впечатлениями от выступления за свою команду на чемпионате мира, рассказал о словах своего отца Лилиана Тюрама перед мундиалем, а также сказал несколько слов о Килиане Мбаппе.

«Я очень горд участвовать в таком соревновании, для меня это было детской мечтой. Отец [Лилиан Тюрам] сказал мне оставаться верным себе. На меня не давят достижения моего отца, но я очень рад говорить о нём. Он не ставил передо мной никаких задач. Отец хочет, чтобы я максимально использовал этот момент и выкладывался по полной.

В первый раз я увидел Килиана ещё в школе — он учился в первом классе, а я во втором. Затем я пересёкся с ним на Евро U19. С тех пор он не перестаёт меня удивлять. Что мне нравится в нём, так это то, что он не изменился, что он тот же человек, что и раньше, что он так же до сих пор любит футбол», — приводит слова Тюрама Оnze Мondial.