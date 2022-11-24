Маркус Тюрам: за годы Мбаппе не изменился — он так же любит футбол

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам поделился впечатлениями от выступления за свою команду на чемпионате мира, рассказал о словах своего отца Лилиана Тюрама перед мундиалем, а также сказал несколько слов о Килиане Мбаппе.
«Я очень горд участвовать в таком соревновании, для меня это было детской мечтой. Отец [Лилиан Тюрам] сказал мне оставаться верным себе. На меня не давят достижения моего отца, но я очень рад говорить о нём. Он не ставил передо мной никаких задач. Отец хочет, чтобы я максимально использовал этот момент и выкладывался по полной.
В первый раз я увидел Килиана ещё в школе — он учился в первом классе, а я во втором. Затем я пересёкся с ним на Евро U19. С тех пор он не перестаёт меня удивлять. Что мне нравится в нём, так это то, что он не изменился, что он тот же человек, что и раньше, что он так же до сих пор любит футбол», — приводит слова Тюрама Оnze Мondial.
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50