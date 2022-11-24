Сербские и российские фанаты устроили перекличку «Сербия — Россия» на ЧМ-2022

Сербские и российские болельщики устроили перекличку перед началом матча группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Сербии.



Фанаты скандировали кричалку «Сербия — Россия».

Отметим, что сборная России по решению ФИФА отстранена от участия во всех официальных международных матчах. Российская команда была лишена возможности пробиться на чемпионат мира 2022 года. Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть в квалификационном раунде плей-офф с Польшей, но Россия была дисквалифицирована.



Матч между сборными Бразилии и Сербии пройдёт сегодня, 24 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени. Ранее в группе G сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0).