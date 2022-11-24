Агент Тюкавина: до конца сезона Константин будет играть за «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о будущем своего клиента.
«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех. Можно точно говорить, что до конца этого сезона Тюкавин останется в «Динамо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Ранее Сафонов несколько раз выступал с публичными заявлениями касательно недовольства игровым временем нападающего. По слухам, футболист может покинуть «Динамо», одним из претендентов называется «Зенит». В текущем сезоне российского национального первенства Тюкавин принял участие в 16 матчах, в которых отметился пятью забитыми голами.
Смолов забил 100-й гол в Российской Премьер-Лиге! Кому это ещё удалось в истории чемпионата:
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50