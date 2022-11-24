Агент Тюкавина: до конца сезона Константин будет играть за «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о будущем своего клиента.

«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех. Можно точно говорить, что до конца этого сезона Тюкавин останется в «Динамо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее Сафонов несколько раз выступал с публичными заявлениями касательно недовольства игровым временем нападающего. По слухам, футболист может покинуть «Динамо», одним из претендентов называется «Зенит». В текущем сезоне российского национального первенства Тюкавин принял участие в 16 матчах, в которых отметился пятью забитыми голами.

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