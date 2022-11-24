Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1-го тура чемпионата мира с Ганой реализовал пенальти. Таким образом, форвард забил гол на пятом чемпионате мира подряд.
Ранее форвард отличался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Португалец установил мировой рекорд по этому показателю. Отметим, что сейчас он находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
Лионель Месси и Криштиану Роналду были в заявке своих сборных на пяти чемпионатах мира, но только Криштиану забивал на всех мировых первенствах с его участием. Аргентинец не забил ни одного мяча на чемпионате мира 2010 года.
Роналду за последние 18 лет принял участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов и во всех мировых первенствах начиная с 2006 года. На Евро-2016 Роналду вместе с командой стал чемпионом Европы.
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