Португалия — Гана: форвард африканской сборной А. Айю забил ответный гол

В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. Счёт ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 73-й минуте счёт сравнял капитан сборной Ганы Андре Айю. А на 65-й минуте в составе португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду, реализовавший 11-метровый удар.



Отметим, что ранее в группе H, где выступают Португалия и Гана, очный матч сыграли команды Уругвая и Южной Кореи. Встреча завершилась нулевой ничьей. Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей. Оба матча состоятся в понедельник, 28 ноября.