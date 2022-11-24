Тренер Уругвая Алонсо: у нас были моменты в игре с Южной Кореей, мы хотели победить
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Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата мира, в котором южноамериканцы встречались с командой Южной Кореи. Отметим, что команды голов не забили.
«Соперник лучше контролировал мяч в первой половине первого тайма, но затем игровым преимуществом завладели мы. Во втором тайме дела пошли ещё лучше, но мы не смогли установить тотальный контроль над игрой. У нас были моменты, мы стремились к победе», – цитирует Алонсо Calciomercato.
В конце второй половины встречи южноамериканцы могли отметиться голом. Федерико Вальверде перед штрафной азиатской команды освободился от опеки, продвинулся в свободную зону и плотно пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле.
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