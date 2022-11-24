Португалия — Гана: Феликс вывел португальцев вперёд

В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. Португальцы ведут во втором тайме со счётом 2:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 78-й минуте второй гол Португалии во встрече забил нападающий Жоау Феликс. Ранее счёт сравнял капитан сборной Ганы Андре Айю. А на 65-й минуте в составе португальцев отличился Криштиану Роналду.



Отметим, что ранее в группе H, где выступают Португалия и Гана, очный матч сыграли команды Уругвая и Южной Кореи. Встреча завершилась нулевой ничьей. Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей. Оба матча состоятся в понедельник, 28 ноября.